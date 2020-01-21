اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة شيفيلد ضد مانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مانشستر سيتي beIN SPORT

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يستضيف ملعب برامال لين، اليوم الثلاثاء، مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي يدخل المباراة لمواصلة السباق على لقب الدوري الإنجليزي رغم تقدم ليفربول عليه بفارق 16 نقطة، حيث يحل سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، أما شيفيلد يونايتد فيريد أن يتقدم للمراكز المؤهلة للدوري الأوروبي حيث يحتل في المركز السابع بترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة.

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي