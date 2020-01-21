اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر Man City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يستضيف ملعب برامال لين، اليوم الثلاثاء، مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي يدخل المباراة لمواصلة السباق على لقب الدوري الإنجليزي رغم تقدم ليفربول عليه بفارق 16 نقطة، حيث يحل سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، أما شيفيلد يونايتد فيريد أن يتقدم للمراكز المؤهلة للدوري الأوروبي حيث يحتل في المركز السابع بترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة.

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

في المباراة الماضية شيفيلد يونايتد تعادل مع آرسنال بهدف لمثله، حيث سجل أولًا جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 45 وجون فليك في الدقيقة 83.

أما مانشستر سيتي فتعادل مع كريستال بالاس بهدفين لمثليهما وسجل لسيني سيرجيو أجويرو في الدقيقتين 82 و87، وبالاس سجل له جينك توسن في الدقيقة 39 أما فرناندينهو لويس روزا في الدقيقة 90 بالخطأ في مرماه.