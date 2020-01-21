شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لخطف «أوباميانج» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

يخطط فريق برشلونة, يقيادة المدير الفني كيكي سيتين للتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي, لتعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يرغب الفريق الكتلوني في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة لتعويض غياب لاعبه لويس سواريز, الذي خضع لعملية جراحية في الركبة, سيغيب على إثرها لبضعة أشهر.

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ويمتد عقد اللاعب الجابوني مع أرسنال حتى صيف 2021, ويتصدر «أوباميانج» قائمة هدافي الفريق, برصيد 14 هدف, وهو ما يعقد عملية انتقاله إلى برشلونة.

ولم يخفي اللاعب رغبته في الرحيل عن أرسنال بحثًا عن المشاركة في دوري الأبطال، إلا أن التقارير البريطانية أكدت نيته الاستمرار حتى نهاية الموسم في ملعب الإمارات.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم