أودريوزولا يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

اقترب اللاعب الشاب ألفارو أودريوزولا، قد اقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بعد أن سار الللاعب بعيدا تماما عن حساب مدربه زيدان بالفترة الماضية.

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ويغيب ألفارو عن مواجهة الأربعاء بين ريال مدريد وسالامنكا بمواجهة كأس الملك، نتيجة الإصابة ليتواجد اللاعب مع راموس وآخرين يتدربون بشكل منفرد لحين العودة من الإصابة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه على الرغم من إصابة اللاعب، ولكن غيابه يكون إشارة قوية على اقترابه من الرحيل كون إشبيلية يرغب بضمه واستغلال ابتعاده عن حسابات زيدان.

الجدير بالذكر أن الميرنجي، قد ضم أودريوزولا من ريال سوسيداد مقابل ٣٥ مليون يورو عام ٢٠١٨.