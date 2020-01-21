شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكبار يستهدفون تونالي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 أصبح الشاب الإيطالي تونالي لاعب وسط نادي بريشيا صفقة يتحرك لها العديد من أندية القارة العجوز أوروبا، من أجل الظفر بخدمات صاحب ال١٩ عاما الملقب ببيرلوا الصغير.

Advertisements وينوي رئيس نادي بريشيا عدن بيع اللاعب خلال الإنتقالات الشتوية الحالية ليكون الصراع عليه أكثر اشتعالا في الصيف المقبل. وتتنافس فرق إنتر ميلان ويوفنتوس كذلك أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، على ضم اللاعب والاستفادة من خدماته. وكان تونالي، قد سجل هدف وا مع الفريق الصاعد حديثا الموسم الحالي بمسابقة الكالتشيو، حتى ينضم طرف خامس مهتم بضمه وهو مانشستر سيتي الإنجليزي.

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