شكرا لقرائتكم مازيمبي يبدأ تدريباته اليوم علي ملعب السكة الحديد استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي مرانه في الخامسة مساء اليوم على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر، ويصاحب الفريق الكونغولي نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل تنقلاته وتوفير متطلبات البعثة الكونغولية ، ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي حيث قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدني لهما، وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

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بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.