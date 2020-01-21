شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافي يلاحق منتحل شخصيته عبر "فيس بوك" قضائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتحال أحد الأشخاص لشخصيته عبر حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ويتحدث بأسمه، مشيرا إلى أن الحساب الذي يحمل أسمه وموثق لا علاقة له به.

وقال عبدالشافي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك ، أن الشخص الذي ينتحل شخصيته قام بسرقة حقيبته منذ فترة وكان بها جواز السفر الخاص به واستغل الأمر لتوثيق الصفحة والتحدث بلسانه، وحاول التواصل معه لغلق الحساب دون جدوى.

وأكد اللاعب فى تصريحات للموقع الرسمي أنه قرر ملاحقة منتحل شخصيته قضائيا من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أنه يقوم بنشر بعض التصريحات التي تنسب له في النهاية دون أن يتحدث".

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ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، ومن المنتظر أن يشارك عبد الشافي في مباراة الجمعة أساسيا بسبب عدم شفاء عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

في نفس السياق قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدني لهما، وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.