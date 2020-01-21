شكرا لقرائتكم الجناينى لـ"الخليج 365": تطبيق VAR الشهر المقبل بدون تكلفة على الأندية..فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجناينى، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لتطبيق تقنية VAR فى بطولة الدورى العام، متوقعا أن يتم تنفيذ تلك التقنية خلال الشهر المقبل، فبراير 2020.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة المصرى، أن تطبيق تقنية VAR هدية لجمهور الكرة ونقلة هامة لمنظومة الكرة المصرية، مؤكدا أن تكلفة التطبيق من موارد اتحاد الكرة الذاتية ولن تتحمل الأندية المصرية أى تكلفة فى هذا الشأن.

أكد رئيس اتحاد الكرة، أن مجموعة متخصصة من التحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تعمل على تدريب متخصص فى هذا الشأن للكوادر المصرية.

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يذكر أن عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى للبنك التجارى الدولى، شارك فى قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

وشهدت القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.