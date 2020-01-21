شكرا لقرائتكم ريال مدريد يتعاقد مع موهبة فلامنغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع رينيير خيسوس، لاعب فلامنغو البرازيلي، بعقد يمتد إلى يونيو 2026.

وقال النادي الفائز بلقب السوبر الإسباني في بيان صحافي نشره عبر موقعه الإلكتروني: اتفق نادي ريال مدريد مع نادي فلامنغو على انتقال اللاعب رينيير، الذي سيرتبط بالنادي لغاية يونيو 2026.

وأوضح ريال مدريد أن اللاعب البرازيلي الشاب سينتقل إلى صفوف الفريق الثاني "كاستيا" عندما تنتهي مشاركته في البطولة التمهيدية للألعاب الأولمبية تحت 23 سنة مع المنتخب البرازيلي.