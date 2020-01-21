شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يلاحق منتحل شخصيته قضائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن انتحال أحد الأشخاص لشخصيته عبر حساب وهمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ويتحدث بأسمه، مشيرا إلى أن الحساب الذى يحمل اسمه وموثق لا علاقة له به.

وقال عبد الشافى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك إن الشخص الذي ينتحل شخصيته قام بسرقة حقيبته منذ فترة وكان بها جواز السفر الخاص به واستغل الأمر لتوثيق الصفحة والتحدث بلسانه، وحاول التواصل معه لغلق الحساب دون جدوى.

وأكد اللاعب فى تصريحات للموقع الرسمى أنه قرر ملاحقة منتحل شخصيته قضائيا من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أنه يقوم بنشر بعض التصريحات التى تنسب له فى النهاية دون أن يتحدث".

وأتم عبد الشافى تصريحاته "اؤكد أننى لا أملك أى حساب على إنستجرام أو فيس بوك وأن أى صفحة تحمل اسمى لا علاقة لى بها من قريب أو بعيد، حاولت التحدث مع صاحب الحساب المزيف لغلقه ووعدنى بأنه لن يقوم بنشر أى شىء، لكنه استمر فيما يقوم به، لذلك وجب التوضيح لجماهير الزمالك".

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ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة مازيمبى الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراة الجمعة لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، ومن المنتظر أن يشارك عبد الشافي في مباراة الجمعة أساسيا بسبب عدم شفاء عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

في نفس السياق قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدني لهما، وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.