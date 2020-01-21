سوبر كورة.. فايلر يُعيد مفاوضات الأهلى مع رباعى التجديد لنقطة الصفر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على ملف تجديد الأهلى لعقود قادته الأربعة حسام عاشور وشريف إكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحى، فى ظل عدم الإعلان عن التجديد لأى منهم رغم انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الجارى.

وكان الأهلى قد أجل ملف تجديد عقود الرباعي الكبار في الفترة الماضية لانشغاله بمنافسات الدورى ودورى الأبطال الأفريقى، وموقف الفريق الأحمر الذى أصبح معقدا فى البطولة القارية.

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وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.