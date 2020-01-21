شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية مكثفة لساسى وطارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجانى ساسى ثنائى الفريق لزيادة المستوى البدنى لهما، وأدى الثنائى تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات وإتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.

ودون الشيشينى أداء اللاعبين بشكل مباشر فى تقرير على هامش التدريبات الجماعية اليوم.

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كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفني اللاعبين عدد من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.

وقام كارتيرون بالإشراف على التدريب بنطق الأرقام فى كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز فى التدريبات وزيادة القوة الذهنية لهم وساعد المدير الفنى كل من شيكابالا وحازم إمام كقادة الفريق.

وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريبات منفردة فى إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلى بسبب إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

وأدى جمعة تدريبات منفردة بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وكان مران الزمالك قد بدأ بدأ منذ قليل في ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.