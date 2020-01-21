شكرا لقرائتكم خبر عن "الريشة الطائرة" يبحث عن حل أزمة حجوزات إقامة بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى، حل أزمة حجوزات فندق إقامة الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للفرق، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير المقبل.

ويأمل مسئولو اتحاد الريشة الطائرة فى حل الأزمة خلال الساعات المقبلة خصوصًا أن البطولة على مشارف الانطلاق، حيث ستصل أولى الوفود يوم 6 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن مصر حصلت على استضافة البطولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.

وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة جنوب أفريقيا الدولية، وحصد 7 ميداليات، بواقع ذهبية ومثلها فضية و5 برونزيات، حيث توج فريق الزوجي المختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني، كما حصل الزوجي أحمد صلاح وهادية حسنى على الميدالية البرونزية، وهو ما تكرر مع الزوجي عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.

Advertisements

وفى منافسات زوجى الرجال حقق الفريق المصرى المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثانى والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.

وتوجت ضحى هانى ببرونزية فردى السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردى الرجال.

وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة الكاميرون الدولية نوفمبر الماضى ، وحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتوج فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسنى وضحى هاني.

وفى منافسات زوجى المختلط حقق الفريق المصرى المكون من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول والميدالية الذهبية، فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هاني، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم.