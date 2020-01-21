شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن تأهل 18 مركز شباب لنهائيات دورى المراكز والان مع تفاصيل الخبر
عن محافظة القاهرة تأهل مركز شباب الشرابية علي حساب شرق حلوان، وعن الجيزة مركز شباب أبو النمرس علي حساب البليدة ، وعن الشرقية مركز شباب شيبا ، والدقهلية مركز شباب منشأة عبد الرحمن ، وعن الإسماعيلية مركز شباب المحسمة المحطة ، وحسم مركز شباب الروضة تأهله عن محافظة دمياط .
وسيطر مركز شباب أبو المطامير علي دوري مراكز شباب البحيرة ، وعن بني سويف تأهل مركز شباب بلفيا ، ومركز شباب بني مزار عن المنيا ، والواسطي عن محافظة أسيوط ، وفي مباراة مثيرة حسم مركز شباب فؤاد عباس تأهله عن محافظة سوهاج علي حساب مركز شباب الصوامعة شرق .
وحسم أبناء مركز شباب الحسينات تأهلهم عن الأقصر علي حساب طيبة العوامية ، وبالتخصص تأهل مركز شباب فيصل عن محافظة السويس علي غريمه التقليدي مركز شباب السلام ، وحقق مركز شباب البصيلية فوزاً هاماً علي مركز شباب الديوان ويتأهل عن أسوان .
وفي شمال سيناء تأهل مركز شباب أقطية علي حساب الخربة ، وتأهل مركز شباب القصير علي حساب مركز شباب مرسي علم عن محافظة البحر الأحمر ، وعن القليوبية تأهل مركز شباب بهاده لنهائيات الجمهورية علي حساب شبين القناطر، وظهر مركز شباب شبرانيات في المقدمة وتأهل عن الغربية علي حساب مركز شباب برما .
وشهد المباريات الختامية حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بالمحافظات.
وتستكمل نهائيات المحافظات اليوم وغداً بنهائيات محافظات ( الإسكندرية – مرسي مطروح- كفر الشيخ – المنوفية -الفيوم-قنا -الوادي الجديد- جنوب سيناء ) .
يذكر أنه ستقام أواخر الشهر الجاري المؤتمر الصحفي وقرعة نهائيات دوري مراكز الشباب ، والتي سيتم فيها إجراء القرعة بين أبطال المحافظات بالإضافة إلي قرعة بين أفضل خمس فرق صاحبة المركز الثاني بالدوري .
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