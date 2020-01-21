شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فاتورة التليفون سبب خناقة الحضرى وحسام حسن فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نجما الكرة المصرية حسام حسن وعصام الحضرى فى مشادة بسبب فاتورة التليفون، والخلاف على المتسبب فى ارتفاع قيمتها، قبل أن يتدخل المتواجدين لإنهاء الأزمة والفصل بينهما.

وتعود الواقعة التى سردها أحمد كشرى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق فى حواره مع الخليج 365 فى أحد معسكرات منتخبنا الوطنى فى ألمانيا قائلاً "كانت جنايه فى ألمانيا واللاعيبه كلها وقفت تحوش وكان سببها فاتورة تليفون الأوضة.. حسام حسن بيتكلم كتير والحضرى مش بيتكلم وحسام قاله نقسمها بالنص، والحضرى رفض وألمانيا كلها اتفرجت علينا والحضرى فى الآخر دفع النصف زى ما حسام عايز".

وأضاف كشري أن حسام حسن والحضرى يتمتعان بخفة ظل كبيرة وكانوا دائماً بمثابة الأخوة لكل زملائهم سواء فى النادى الأهلى أو منتخبنا الوطنى، كما سرد أحمد كشرى واقعة كوميدية بطلها حسام حسن أيضاً قائلاً "مرة كنا مع منتخب مصر وحسام وإبراهيم وحازم إمام بيلعبوا بلايستيشن، وقالولى تعالى العب معانا فلعبت مع أنى مش بعرف العب، وفى آخر ثانية جبت جول.. لقيتهم اتجننوا وقالولى أنت بتعرف تلعب وعندك بلاستيشن ومشيت ودخلت أوضتى جريو ورايا وكسرو باب الغرفة عشان يلعبونى ويكسبونى وياخدوا بتارهم وفعلا عملوا كدا، ومرة كنا فى الأتوبيس كان حد مشغل شريط كوكتيل سألت مين اللى عمله، حسام قالى أنا، راح إبراهيم من ورايا قالى لأ أنا وفضلنا نسخنهم لحد متعصبو على بعض وأنا كنت بحب أسخنهم".

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