شكرا لقرائتكم خبر عن أفيلا بديل كافاني في أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 دخلت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في البحث عن مهاجم يناسب طموحات ورغبات الفريق والأنصار، بعد أن أصبح تجديد التعاقد مع إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان بمثابة أمر بالغ الصعوبة نتيجة تمسك نادي الإمارة بهدافه التاريخي.

Advertisements ووجدت إدارة الروخي بلانكوس سالتها في اللاعب إيزيكيل أفيلا الأرجنتيني الشاب مهاجم أوساسونا بالليجا. ومن المقرر أن تتحمل خزائن أتلتيكو ٢٥ مليون يورو، من أجل ضم صاحب ال٢٥ عاما. وتعد القيمة المذكورة هي الشرط الجزائي لفك ارتباط عقد أفيلا مع أوساسونا، إلا أن نادي العاصمة المدريدية لم يثبت نواياه لشراء اللاعب بقوة، نظرا لتواجد آمال ضئيلة في النجاح بجلب كافاني من باريس لأنه الأنسب من وجهة نظر مدرب الفريق دييجو سيميوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفيلا بديل كافاني في أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.