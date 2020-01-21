شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للتسديد على المرمى في مران الزمالك.. و«جمعة» يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة مازيمبي المقررة الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأ مران الفريق بجلسة مطولة بين الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي المقبلة .

وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية.

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وأدى يوسف إبراهيم أوباما، وكابونجو كاسونجو، ومحمود علاء، ومصطفى محمد، تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس.

وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبدالعزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي

فيما أدى محمد ابو جبل تدريباته تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى.

وخضع عبدالله جمعة تدريبات منفردة في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية، فيما أدى الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي تدريبات منفردة لزيادة المستوى البدني لهما.