شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: «أودريوزولا» ودع زملائه ويتجه إلى بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، المقربة من نادي ريـال مدريد، توديع لاعب الملكي ألفارو أودريوزولا لزملاءه ليتوجه إلى ألمانيا تمهيدًا لانضمامه إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، فيما تجري المفاوضات في الوقت الراهن على انتقاله إلى بايرن ميونخ، الذي يبحث عن ظهير أيمن.

وأضافت الصحيفة أنه في ألمانيا هناك اعتقاد أن اللاعب سيصل إلى ميونخ الليلة لإنهاء الاتفاق.