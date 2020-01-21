شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام في السابعة مساء اليوم في القاهرة، قرعة الدور الثاني لتصفيات القارة الأفريقية لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وتنقلها على الهواء قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويشارك في هذه المرحلة 40 منتخباً، تم تقسيمهم إلى 4 مستويات، وتتوزع على 10 مجموعات من 4 فرق في كل منها.

والمنتخبات الـ40 هي الـ26 الأعلى تصنيفاً في أفريقيا، و14 صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذي شارك فيه 28 منتخباً.

وتم توزيع المستويات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولي الصادر في ديسمبر 2019، وجاءت كالتالي..

المستوى الأول.. السنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب، وغانا، ومصر، والكاميرون، ومالي، والكونغو الديمقراطية .

المستوى الثاني.. بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وغينيا، وأوغندا، والرأس الأخضر (كاب فيردي)، والجابون، وبنين، وزامبيا، والكونغو.

المستوى الثالث.. مدغشقر، وموريتانيا، وليبيا، وموزمبيق، وكينيا، وأفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، والنيجر، وناميبيا، وغينيا بيساو.

المستوى الرابع.. مالاوي، وأنجولا، وتوجو، والسودان، ورواندا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وليبيريا، وجيبوتي.

ويصعد المنتخبات التي ستتصدر المجموعات إلى الدور الحاسم، حيث يتم تقسيمهم إلى مستويين، وتقام خمس مواجهات مباشرة، تجري بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل المنتخب الفائز بمجموع اللقاءين إلى نهائيات المونديال.