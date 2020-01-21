عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

أفيلا بديل كافاني في أتلتيكو مدريد



: إبراهيم سعد

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دخلت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في البحث عن مهاجم يناسب طموحات ورغبات الفريق والأنصار، بعد أن أصبح التعاقد مع إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان بمثابة أمر بالغ الصعوبة نتيجة تمسك نادي الإمارة بهدافه التاريخي.

ووجدت إدارة الروخي بلانكوس سالتها في اللاعب إيزيكيل أفيلا الأرجنتيني الشاب مهاجم أوساسونا بالليجا.

ومن المقرر أن تتحمل خزائن أتلتيكو ٢٥ مليون يورو، من أجل ضم صاحب ال٢٥ عاما.

وتعد القيمة المذكورة هي الشرط الجزائي لفك ارتباط عقد أفيلا مع أوساسونا، إلا أن نادي العاصمة المدريدية لم يثبت نواياه لشراء اللاعب بقوة، نظرا لتواجد آمال ضئيلة في النجاح بجلب كافاني من باريس لأنه الأنسب من وجهة نظر مدرب الفريق دييجو سيميوني.