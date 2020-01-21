أليجري يقترب لقيادة ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

رحل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري عن نادي يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، إلا تقارير عديدة كشف عن الوجهة الجديدة له في الموسم المقبل.



وأشارت عدة صحف أن مانشستر يونايتد، الذي كان يريد التعاقد مع أليجري من قبل حول وجهة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، حتى يكون الرجل الأول بالموسم الجديد خلفا النرويجي أولي جونار سولشاير نتيجة الهزائم المتتالية والاخفاق في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

على جانب آخر يقترب أليجري، من التواجد في أي سي ميلان مرة أخرى، بعد الرحيل منذ قرابة ١١ عاما عاش خلالها الروسنيري أسواء فتراته دون ألقاب كثيرة وتواجد قليل في دوري أبطال أوروبا.