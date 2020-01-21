الارشيف / اخبار الرياضه

دي يونج متعجب من الغاء هدفه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي يونج متعجب من الغاء هدفه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

لايزال لدى دي يونج مهاجم إشبيلية الإسباني استغراب وتعجب كبير، حول إلغاء هدفه أمام بالدوري الإسباني نتيجة عرقلة مدافع الملكي.

Advertisements

وصرح ديونج لصحيفة آس الإسبانية، أنه متعجب من قرار الحكم ولا يرى سببا واضح لإلغاء الهدف، إلا أنه عاد وأكد قائلا لست متأكدا من الشخص الحقيقي وراء إلغاء هدفي.

وكان حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية، بالجولة الماضية من الليجا، قد ألغى هدف الفريق الأندلسي اعتقاد منه بتدخل عنيف على المدافع البرازيلي ميلتاو.

الجدير بالذكر أن إشبيلية، قد مني خلال هذا اللقاء بهزيمة مدوية هدفين لهدف، بعد أن كانت تكهنات عديدة تصب بمصلحة ابناء لوبيتيجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دي يونج متعجب من الغاء هدفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا