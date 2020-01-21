شكرا لقرائتكم كارتيرون يسعى لرفع القوى الذهنية للاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفني اللاعبين عدد من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.

وقام كارتيرون بالإشراف على التدريب بنطق الأرقام في كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز في التدريبات وزيادة القوة الذهنية لهم وساعد المدير الفني كل من شيكابالا وحازم إمام كقادة الفريق.

وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لتدريبات منفردة في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

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وكان مران الزمالك قد بدأ بدأ منذ قليل في ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، حيث عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي ، وهي الجلسة اليومية التي يعقدها كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل المران.

وشدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية.

من ناحية اخري يبدأ اليوم محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التدريب بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيل عقب الإصابة التي كان يعاني منها وهي كدمة في الكتف تعرض لها في مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0.

وأدى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق أمس بعدما قام الحارس بالجرى حول الملعب وذلك بناءً على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.