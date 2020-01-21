شكرا لقرائتكم المصري ينتظر فاكس رسمى من فيفا .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المصري البورسعيدى وصول فاكس رسمي من الاتحاد الدولي لاتحاد الكرة المصري، لإنهاء أزمة القيد الشتوي بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل ازمته مع ناديه السابق الهلال السوداني وشارك مع الفريق البورسعيدى في لقائه الأخير بالدوري أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصري يرفض الدخول طرف في الأزمة مؤكدا لمسئولي المصري أنه لن يتم قيد أي لاعب جديد للفريق البورسعيدى إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولي ، وهو ما تفهمه مسئولو المصري خاصة وأنه مازال هناك 10 أيام في فترة القيد بالميركاتو الشتوي .

وأضاف نفس المصدر أن إدارة ناديه قامت باستعجال الإتحاد الدولى من اجل إرسال الفاكس خاصة وأن فترة القيد لا يتبقى فيها سوى 10 أيام فقط والفريق لديه تحديات كثيرة الفترة المقبلة ويحتاج لتدعيم صفوفه لإستكمال مشواره بالدورى والكأس والكونفيدرالية الأفريقية .

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من ناحية اخرى أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف " مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري البورسعيدى وضيفه نواذيبو الموريتاني إلى طاقم تحكيم دولي مغربي يقوده حكم الساحة كريم صبري ، ومعه كل من هشام آيت ابو "مساعد حكم أول" ويوسف مبروك "مساعد حكم ثاني " بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز .

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من يناير على ستاد الإسكندرية.

ويستعيد المصرى البورسعيدى جهود هدافه الفلسطينى محمود وادى قبل تلك المواجهة المرتقبة بعد تاجيل لقاء الزمالك بالدورى لاجل غير مسمى .

كان محمود وادى قد استبعد من لقاء أسوان الأخير بالدورى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية وفضل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إراحته بشكل كافٍ على أمل لحاقه بلقاء الزمالك فى ظل الإعتماد عليه بجانب النيجيرى أوستن أموتو فى الشق الهجومى للفريق، خاصة أن اللاعب يمر بمرحلة جيدة مع الفريق وأحرز آخر أهداف الفريق أمام الإنتاج الحربى بالدورى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.