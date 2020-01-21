شكرا لقرائتكم لف وارجع تاني .. فايلر يُعيد مفاوضات الأهلي مع رباعي التجديد لنقطة الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على ملف تجديد الأهلي لعقود قادته الأربعة حسام عاشور وشريف إكرامى ووليد سليمان وأحمد فتحي، في ظل عدم الإعلان عن التجديد لأياً منهم رغم انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الجاري.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن سر تجميد المفاوضات وعودتها لنقطة الصفر مع الرباعي، هو السويسري رينيه فايلر والذي طلب إرجاء الأمر لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن كل منهم خلال المرحلة المقبلة.

ولم يفاوض الأهلي الرباعي حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي لتجديد عقودهم بشكل رسمي حتى هذه اللحظة رغم أن مسئولى القلعة الحمراء فاتحوا رامى ربيعة، الذى ينتهى عقده مثل الرباعى، فى أمر تجديد تعاقده.

وكان الأهلي قد أجل ملف تجديد عقود الرباعي الكبار،في الفترة الماضية لانشغاله بمنافسات الدوري ودوري الأبطال الإفريقي، وموقف الفريق الأحمر الذي أصبح معقدا في البطولة القارية.

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وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.