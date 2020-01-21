شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الإمارات تحدد أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن مجلس أبوظبى الرياضى والاتحاد الإماراتى لكرة القدم، سيتوليان تحديد أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل على ستاد محمد بن زايد.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجانب الإماراتى حصل على تذاكر المباراة وسيقوم بطرح التذاكر وتحديد أسعارها بمعرفته، بعدما حصل اتحاد الكرة المصرى على مقابل ذلك، لافتا إلى أن الجانب الإماراتى لم يخطر الجبلاية بموعد طرحها حتى الأن.
ومن المقرر أن يدير السوبر المصري طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.
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