شكرا لقرائتكم أبو جبل جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام مازيمبى فى دوري ابطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اليوم محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التدريب بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيل عقب الإصابة التي كان يعاني منها وهي كدمة في الكتف تعرض لها في مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0، وذلك استعدادا لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

وأدى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق أمس بعدما قام الحارس بالجرى حول الملعب وذلك بناءً على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، كما ادي اليوم تدريبات بالكرة منفردا تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي الزمالك، وأصبح أبو جبل جاهز بنسبة كبيرة لخوض مباراة مازيمبي بعد اكتمال شفاءه ومشاركته في التدريبات بالكرة.

من ناحية أخرى ، يصل طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة غدا الأربعاء ، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.