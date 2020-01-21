شكرا لقرائتكم أبو جبل جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام مازيمبى فى دوري ابطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ اليوم محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التدريب بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيل عقب الإصابة التي كان يعاني منها وهي كدمة في الكتف تعرض لها في مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0، وذلك استعدادا لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.
وأدى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق أمس بعدما قام الحارس بالجرى حول الملعب وذلك بناءً على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، كما ادي اليوم تدريبات بالكرة منفردا تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي الزمالك، وأصبح أبو جبل جاهز بنسبة كبيرة لخوض مباراة مازيمبي بعد اكتمال شفاءه ومشاركته في التدريبات بالكرة.
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