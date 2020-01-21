شكرا لقرائتكم تأهل 18 مركز شباب لنهائيات بطولة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ) عن تأهل 18 مركز شباب إلي نهائيات دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية ، وذلك في إطار منافسات نهائيات المحافظات بدوري مراكز الشباب النسخة السابعة

عن محافظة القاهرة تأهل مركز شباب الشرابية علي حساب شرق حلوان ، وعن الجيزة مركز شباب أبو النمرس علي حساب البليدة ، وعن الشرقية مركز شباب شيبا ، والدقهلية مركز شباب منشأة عبد الرحمن ، وعن الإسماعيلية مركز شباب المحسمة المحطة ، وحسم مركز شباب الروضة تأهله عن محافظة دمياط .

وحسم أبناء مركز شباب الحسينات تأهلهم عن الأقصر علي حساب طيبة العوامية ، وبالتخصص تأهل مركز شباب فيصل عن محافظة السويس علي غريمه التقليدي مركز شباب السلام ، وحقق مركز شباب البصيلية فوزاً هاماً علي مركز شباب الديوان ويتأهل عن أسوان .

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وفي شمال سيناء تأهل مركز شباب أقطية علي حساب الخربة ، وتأهل مركز شباب القصير علي حساب مركز شباب مرسي علم عن محافظة البحر الأحمر ، وعن القليوبية تأهل مركز شباب بهاده لنهائيات الجمهورية علي حساب شبين القناطر، وظهر مركز شباب شبرانيات في المقدمة وتأهل عن الغربية علي حساب مركز شباب برما .

وشهد المباريات الختامية حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بالمحافظات.

وتستكمل نهائيات المحافظات اليوم وغداً بنهائيات محافظات ( الإسكندرية – مرسي مطروح- كفر الشيخ – المنوفية -الفيوم-قنا -الوادي الجديد- جنوب سيناء ) .

يذكر أنه ستقام أواخر الشهر الجاري المؤتمر الصحفي وقرعة نهائيات دوري مراكز الشباب ، والتي سيتم فيها إجراء القرعة بين أبطال المحافظات بالإضافة إلي قرعة بين أفضل خمس فرق صاحبة المركز الثاني بالدوري .