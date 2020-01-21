شكرا لقرائتكم البنا حكما لمباراة بيراميدز والمقاصة ..والحنفى للجونة وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم محمد الحنفى إدارة مباراة الجونة وطنطا التى تقام اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ14 بالدورى العام.

بينما اختارت اللجنة محمود البنا لادارة مباراة بيراميدز والمقاصة فى الدورى الممتاز اليوم، ويعاونه محمد محمود لطفى وخالد السيد وشاكر، عبد الحليم حكما رابعا.

وتختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري بإقامة مباراتين تجمع طنطا مع الجونة وبيراميدز مع مصر المقاصة.. يستضيف طنطا نظيره الجونة فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد طنطا الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من القطبين حيث سقط طنطا بخماسية دون رد أمام الأهلى فيما فاز الزمالك على الجونة بهدفين دون رد.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات ، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات.

وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الاهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم .

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فيما يتمسك البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة بتحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.

يستضيف بيراميدز نظيره مصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساءاً على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة يدخلها الفريقين فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع انبى بنفس النتيجة .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات ،ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات

وحذر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادي بيراميدز لاعبي فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية .

بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة .