المصريون يترقبون قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».. تصنيف أول وسيناريوهات المجموعة النارية

تجرى اليوم، الثلاثاء، قرعة دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ووفقاً لأحدث تصنيف للمنتخبات، فإن المنتخب الوطني سيتواجد على رأس إحدى المجموعات العشرة.

وبحسب نظام التصفيات، فإنه ستتأهل المنتخبات التي تحتل أول كل مجموعة هي من ستتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات، على أن تجرى قرعة جديدة لتحديد 5 مباريات ذهاباً وإياباً بين المنتخبات العشرة، ليتأهل 5 منتخبات فقط إلى المونديال.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً إفريقياً، تم تصنيفهم إلى 4 مستويات، وهي:

المستوى الأول:

السنغال - تونس - نيجيريا - الجزائر - المغرب - غانا - مصر - الكاميرون - مالي - الكونغو الديمقراطية.

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المستوي الثاني:

بوركينا فاسو - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - غينيا - أوغندا - كاب فيردي - الجابون - بنين - زامبيا - الكونغو.

المستوى الثالث:

مدغشقر - موريتانيا - ليبيا - موزمبيق - كينيا - أفريقيا الوسطى - زيمبابوي - النيجر - ناميبيا - غينيا بيساو.

المستوى الرابع:

مالاوي - أنجولا - توجو - السودان - رواندا - تنزانيا - غينيا الإستوائية - إثيوبيا - ليبيريا - جيبوتي.