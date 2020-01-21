خلال 48 ساعة.. الاتفاق السعودي يحسم صفقة وليد أزارو

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات صفقة انتقال المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، إلى نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن منير آل خاتم، المنسق الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي، قوله: "بالفعل دخلنا في مفاوضات رسمية من أجل ضم وليد أزارو، ولكن لم نصل حتى الآن لاتفاق رسمي مع الأهلي لضم اللاعب".

وأضاف آل خاتم أن الأمور سيتم حسمها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، سواء بحسم الصفقة للاتفاق السعودي أو صرف النظر عنها نهائياً.

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ويسعى الأهلي لإخراج أي من اللاعبين المغربي أزارو أو الأنجولي جيرالدو، سواء على سبيل الإعارة أو البيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل قيد المهاجم السنغالي الجديد أليو بادجي.

وأثار أزارو العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، بسبب استبعاده المستمر من قائمة الأهلي، وهو ما يجعله أقرب للرحيل عن صفوق الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أنه لديه عرض سعودي للخروج للإعارة له.

وكان أزارو قد انضم للمارد الأحمر في يوليو 2017 قادماً من صفوف نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وقدم أزارو مباريات مميزة في نهاية موسم 2016-2017، حيث شارك في هذا الموسم مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 6 مباريات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.