شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة على التسديدات البعيدة لزيزو وبن شرقى قبل مباراة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقى ثنائى الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائى الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعى للفريق اليوم.

كما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من سامى الشيشينى مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.

وقام الشيشينى بتدوين أداء اللاعبين بشكل مباشر فى تقرير على هامش التدريبات الجماعية اليوم.

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كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفنى اللاعبين عددا من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.

وأشرف كارتيرون على التدريب بنطق الأرقام فى كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز فى التدريبات وزيادة القوة الذهنية لهم وساعد المدير الفنى كل من شيكابالا وحازم إمام كقادة الفريق.

وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريبات منفردة فى إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلى بسبب إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

وأدى جمعة تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وعمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق.

وكان مران الزمالك قد بدأ، منذ قليل، فى ملعب النادى بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبى، وهى الجلسة اليومية التى يعقدها كارتيرون مع لاعبى الزمالك قبل المران.