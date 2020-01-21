شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف كأس العالم للخماسى الحديث فى ‏فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الاتحاد المصري للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، استضافة ‏مصر لفعاليات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث "ضمن التصفيات المؤهلة لأوليمبياد ‏طوكيو 2020" والتي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 26 فبراير حتى الأول من ‏مارس المقبل، والتى سوف تقام على ملاعب نادي بلاتينيوم التجمع الخامس بالقاهرة ‏الجديدة.‏

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة حوالى 500 لاعب ولاعبة ومدرب وإدارى من 40 ‏دولة حيث أكدت 30 دولة حتى الآن مشاركتها من خلال التسجيل الرسمى لموقع ‏الاتحاد الدولى للعبة وهم الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، كندا، ‏الصين، التشيك ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، أيرلندا ، ‏إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، بولندا ، روسيا ، ‏جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، أوكرانيا ، أوزباكستان ، ومصر "البلد المضيف".‏

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صرح المهندس شريف العريان بان الاتحاد عقد مع اللجنة المنظمة عدة اجتماعات ‏تنسيقية والأستاذ هاشم يس المدير التنفيذى للإتحاد ومنسق عام البطولة ، والكابتن على ‏عاصم مديـر البطـولة للوصول لآخر المسـتجدات لتجهيز ملاعب البطولة بنادى ‏بلاتينيوم بالتجمع الخامس وتذليل كافة العقبات واتخاذ كافة الاجراءات والموافقات ‏الأمنية لتأمين الدول المشاركة بالبطولة ، وكذلك استعدادات المنتخب المصرى الذى ‏يشارك بـ 12 لاعبا ولاعبة‎. ‎

وأكد أن استضافة بطولة كأس العالم هو استمرار لسلسلة البطولات التي تستضيفها ‏مصر في الخماسى الحديث ، حيث سيتم تنظيم بطولة العالم للشباب تحت 17 ، 19 سنة ‏بالغردقة فى أكتوبر المقبل ، ولفت رئيس الاتحاد إلى أن هذه البطولات تدعم بقوة ‏السياحة الرياضية في مصر، و تؤكد قدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث ‏الكبرى ورسالة للجميع أن مصر بلد الأمان والحاضنة لكافة الأشقاء والعالم اجمع.‏

وأشار شريف العريان ، إلى أن بطولة كأس العالم "ضمن البطولات المؤهلة لأوليمبياد ‏طوكيو 2020" مما يجعل المنافسة شرسة لمنتخبنا الوطنى نظراً لقرب الإنتهاء من ‏القائمة النهائية للتأهل لأوليمبياد طوكيو والذى سوف تعلن فى أول يونيو القادم بعد ‏انتهاء بطولة العالم للكبار والتى سوف تقام بالصين .‏