شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة طاهر محمد صانع ألعاب ذئاب الجبل أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون، في المباراة المقبلة لذئاب الجبل أمام طنطا والتي من المقرر إقامتها في 26 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان طاهر محمد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية قبل فترة ليغيب عن المشاركة مع المقاولون لمدة 88 يوما وبالتحديد من مباراة الانتاج الحربي في الجولة الثالثة وحتى مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت في الأول من يناير الجاري.

وبعد مشاركته في مباراة الاتحاد تجددت إصابة طاهر ليغيب عن مباريات المقاصة وإف سي مصر والنادي الأهلي، على الترتيب.

وكان طاهر قد غاب عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب والتي توج بها الفراعنة في نوفمبر الماضي للتأهل لأولمبياد طوكيو، بسبب نفس الإصابة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

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وويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الاسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1.

فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.