شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الإمارات تحدد أسعار تذاكر مباراة السوبر.. ولم تخطرنا بموعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن مجلس أبو ظبى الرياضى والاتحاد الإماراتى لكرة القدم، سيتوليان تحديد أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجانب الإماراتى حصل على تذاكر المباراة وسيقوم بطرح التذاكر وتحديد أسعارها بمعرفته، بعدما حصل اتحاد الكرة المصرى على مقابل ذلك، لافتا إلى أن الجانب الإماراتى لم يخطر الجبلاية بموعد طرحها حتى الأن.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

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ومن المقرر أن يدير السوبر المصرى طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.