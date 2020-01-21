شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقسم لاعبى الزمالك الى 3 فرق استعدادا لمازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي، وذلك في مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.

وقام الشيشيني بتدوين أداء اللاعبين بشكل مباشر في تقرير على هامش التدريبات الجماعية اليوم.

كما حرص كارتيرون على تخصيص فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفني اللاعبين عدد من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.

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وقام كارتيرون بالإشراف على التدريب بنطق الأرقام في كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز في التدريبات وزيادة القوة الذهنية لهم وساعد المدير الفني كل من شيكابالا وحازم إمام كقادة الفريق.

وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لتدريبات منفردة في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

وأدى جمعة تدريبات منفردة بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وكان مران الزمالك قد بدأ بدأ منذ قليل في ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، حيث عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي ، وهي الجلسة اليومية التي يعقدها كارتيرون مع لاعبي الزمالك قبل المران.