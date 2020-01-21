شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك يبدأ بجلسة كارتيرون اليومية استعدادا لمازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى ملعب النادى بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبى، وهى الجلسة اليومية التى يعقدها كارتيرون مع لاعبى الزمالك قبل المران.

وشدد المدير الفنى على اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائى من المسابقة الأفريقية.

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من ناحية أخرى يبدأ اليوم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريب بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجى والتأهيل عقب الإصابة التى كان يعانى منها وهى كدمة فى الكتف تعرض لها فى مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بفوز الزمالك 2 / 0.

وأدى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق أمس بعدما قام الحارس بالجرى حول الملعب وذلك بناءً على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يصل طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة الأربعاء المقبل، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.