شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يرعى ختام دورى مراكز الشباب للثقافة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية في نسخته الثانية وذلك بمركز التعليم المدني يوم الخميس المقبل.

وكان الدوري الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود بدأ النسخة الأولى العام الماضي من دور ال٣٢ بالتوازي مع دوري كرة القدم ، لكن النسخة الثانية شهدت مشاركة واسعة لكل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وصعد للدور التمهيدي الأول ١٠٨ مركز شباب على مستوى الجمهورية بواقع أربع مراكز من كل محافظة ، وأقيمت التصفيات على مستوى ٦ مناطق إقليمية هي جنوب وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والقناة والاسكندرية والدلتا وصعد من كل منطقة خمسة مراكز واضيف اليهم أفضل مركزين ممن احتلوا المركز السادس ليصبح مجموع المشاركين ٣٢ فريقا أقيمت تصفياتها في البحيرة واسيوط والسويس وصعد للدور نصف النهائي كل من دست الإشراف البحيرة والعوامية سوهاج و ابو عياد الشيخ زايد الاسماعيلية والرابع سيكون الفائز من ٦ أكتوبر العريش والجزيرة القاهرة وسيتم تحديد اصحاب المراكز من الرابع إلى الثامن بمشاركة مراكز جواد حسني البحيرة والعووانة بني سويف والفيوم أ والخاسر من ٦ أكتوبر والجزيرة.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على ٦٠ ألف جنيه ودرع البطل والثاني ٥٠ الف جنيه ودرع الوصيف والثالث ٤٠ الف جنيه ودرع الثالث والرابع ٣٠ الف جنيه وشهادات تقدير ويحصل الخامس والسادس والسابع والثامن على شهادات تقدير وعشرة آلاف جنيه لكل منهم ويتم توزيع المبلغ بواقع ستين بالمئة للمركز وأربعين بالمئة لأعضاء للفريق الفائز.