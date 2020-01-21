سوبر كورة يكشف كواليس رفض الأهلي رحيل أحمد فتحي في الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أحمد فتحي نجم النادي الأهلي مستويات استثنائية مع الأهلي منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ويشارك بشكل منتظم، إلا أن ملف تجديد اللاعب الملقب بالجوكر لازال غامضاً لعدم دخول إدارة النادي في مفاوضات لتجديد عقده لذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يفاوض الأهلي الرباعي حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي لتجديد عقودهم بشكل رسمي حتى هذه اللحظة رغم أن مسئولى القلعة الحمراء فاتحوا رامى ربيعة، الذى ينتهى عقده مثل الرباعى، فى أمر تجديد تعاقده.

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وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.