شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر فعاليات قمة قادة الرياضيين فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، انطلاق أعمال قمة قادة الرياضة العالميين فى حلبة مرسى ياس بحضور 450 شخصية رياضية عالمية، والذى ينظمه مجلس أبو ظبى الرياضى اليوم وغدا فى قاعة المؤتمرات الصحفية فى حلبة مرسى ياس بأبو ظبى.

وتركز القمة على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب الرياضة، وطرح المبادرات حول أحدث ما تم التوصل إليه من ممارسات فى مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار والاتصال بالجماهير، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة.

وخلال جلسته تحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن " دور مصر فى الرياضة العالمية"، حيث عرض رؤية مصر فى تطوير الرياضة، ودورها الاقتصادى، والاهتمام بالاستثمار الرياضى كأحد أهم الروافد التى تساهم فى تطوير الرياضة وفق أطر ونظم عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية الإنشائية للقطاعين الشبابى والرياضى، والتجربة المصرية فى استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضح صبحي بأن مصر باتت واحدة من أهم دول العالم جذبا للأحداث الرياضية خلال عامى 2018 و2019، وتستعد مصر لاستضافة أهم وأكبر بطولة عالم في كرة اليد 2021 والتى تضم لأول مرة 24 منتخبا، حيث نستعد لها بـ4 صالات رياضية عالمية هى الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة الرياضية بهيئة استاد القاهرة الدولي، الصالة الرياضية ببرج العرب بمدينة الاسكندرية،الصالة الرياضية بمدينة 6 أكتوبر

واستعرض أشرف صبحى حجم الإنشاءات الرياضية والبنية التحتية التى تم تطويرها على مستوى الحركة الرياضة والشبابية المصرية، والتى ساهمت بشكل كبير بأن تكون مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية لتنظيم الفعاليات العالمية.

وتطرق وزير الرياضة خلال جلسته لشرح مقومات نجاح الدولة المصرية فى تنظيم بطولتى الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32 للكبار، وبطولة الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث أكد أن مصر في زمن قصير جدا استطاعت أن تنظم البطولتين، موضحا أنه تم عمل تطوير شامل لـ6 استادات وفقا للمواصفات والمعايير الدولية فى زمن قياسى بلغ 90 يوما، مؤكدا إشادة الجميع خصوصا الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومسئولى الاتحاد الأفريقى "الكاف" على تنظيم مصر لهاتين البطولتين، ولفت إلى أن نسبة المشاهدة لحفل الافتتاح لبطولة الاممِ الافريقية للكبار بلغت 2 مليار مشاهدة حول العالم.

وواصل صبحي حديثة بأن القيادة السياسية لديها إيمان قوي بالرياضة، حيث تعتبرها أمن قومي، وواحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم جلسته بتوجيه الشكر لدولة الامارات الشقيقة حكومة وشعبا، معربا عن خالص تقديره وشكره لكل السادة الحضور، متمنياً التأكيد على التعاون الدائم والمتواصل من أجل دعم الحركة الرياضية العالمية.

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وقد شملت القمة في يومها الاول العديد من الجلسات حيث تضمنت أولى الجلسات" دور أبوظبي كمركز عالمي للرياضة" وتحدث فيها عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واستعرض من خلال حديثه أهم أرقام الفعاليات المجتمعية والعالمية التي أقيمت في أبوظبي في عام 2019.

وشهدت الجلسة الثانية حضور الأمير عبد الله مساعد بن عبد العزيز آل سعود مالك نادي شيفلد يونايتد، حيث سيتحدث سموه عن قصة نجاح النادي تحت عنوان "الرؤية بعيدة المدى حول عودة شيفلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

اما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان " كيف سيكون التمويل الرياضي في المستقبل" ويتحدث فيها كل من خافيير ألونسو الرئيس التنفيذي لمؤسسة كوزموس، وجييري كاردينال مؤسس ومدير عام بيرد كابيتال، ثم جلسة رابعة بعنوان" كيف تتغير كرة القدم".

ثم جلسة خامسة حول "المسار المستقبلي لرياضة الجولف" يتحدث فيها نافين سينج المدير التجاري للاتحاد الأمريكي للجولف، وجاي كيننجز نائب الرئيس التنفيذي لكأس رايدر للجولف والرئيس والمدير التجاري للجولة الأوروبية للجولف.

واختتمت كاثرين بوند موير الرئيس التنفيذي لدبليو سيريس لرياضة السيارات، والطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر قادة الرياضة العالميين ، بجلسة تحت عنوان" التخطيط لمستقبل رياضة السيارات.

وتختتم القمة غدا بعدد من الجلسات الأخرى والتي تساهم في إلقاء الضوء على اكثر التجارب الناجحة في الحركة الرياضية العالمية وكيفية الاستفادة منها.

وتهدف استضافة القمة إلى مناقشة كل ما هو جديد ومبتكر في قطاع الرياضة، ومعرفة التحديات والفرص، ولقاء القادة الرياضيين ببعضهم البعض في مكان واحد، للاستفادة من الخبرات، وتحويل الأفكار والآراء إلى واقع ملموس.