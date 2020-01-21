شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل جاهز للمشاركة أساسيا مع الزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريب بالكرة بعد انتهاء برنامجه العلاجى والتأهيل عقب الإصابة التى كان يعانى منها وهى كدمة فى الكتف تعرض لها فى مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بفوز الزمالك 2/0، وذلك استعدادا لمباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأدى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران الفريق أمس بعدما قام الحارس بالجرى حول الملعب وذلك بناءً على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، كما ادي اليوم تدريبات بالكرة منفردا تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك، وأصبح أبو جبل جاهز بنسبة كبيرة لخوض مباراة مازيمبى بعد اكتمال شفائه ومشاركته فى التدريبات بالكرة.

من ناحية أخرى يصل طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة غدا الأربعاء، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.