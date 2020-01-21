شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام النجم.. والطبيب يطمئن على محمود وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صعوبة لحاق رمضان صبحى، لاعب الفريق، بمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي؛ لضمان تعافيه بشكل مثالي من أثار مزق العضلة الخلفية.

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وأوضح أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة علي الصعيدين المحلي والأفريقي، ومن ثم يتم السير بخطوات تدريجية فى عملية إشراك اللاعب في تدريبات الكرة؛ للاطمئنان على تعافيه تماما؛ بهدف الدفع به بشكل نهائي في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي سيكون على موعد مع مباريات مهمة في فبراير المقبل أمام الهلال السوداني وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

فيما أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيًا بالثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود؛ للاطمئنان على حالتهما وسير البرنامج العلاجي لهما، وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي، في حين خضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، حيث يتواصل طبيب الفريق مع الثنائي بشكل مستمر؛ للوقوف على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج العلاجي الخاص بهما وسيره بشكل نموذجي.