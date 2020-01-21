شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر "فاكس" الفيفا لإنهاء أزمة القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصرى يرفض الدخول طرف فى الأزمة مؤكدا لمسئولى المصرى أنه لن يتم قيد أى لاعب جديد للفريق البورسعيدى، إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولى، وهو ما تفهمه مسئولو المصرى، خاصة أنه مازال هناك 10 أيام فى فترة القيد بالميركاتو الشتوى.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفا فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة ناديه قامت باستعجال الاتحاد الدولى من أجل إرسال الفاكس، خاصة أن فترة القيد لا يتبقى فيها سوى 10 أيام فقط والفريق لديه تحديات كثيرة الفترة المقبلة ويحتاج لتدعيم صفوفه لاستكمال مشواره بالدورى والكأس والكونفيدرالية الأفريقية.

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من ناحية أخرى أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمع بين المصرى البورسعيدى وضيفه نواذيبو الموريتاني إلى طاقم تحكيم دولي مغربي يقوده حكم الساحة كريم صبري ، ومعه كل من هشام آيت ابو "مساعد حكم أول" ويوسف مبروك "مساعد حكم ثاني " بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز .

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من يناير على استاد الإسكندرية.

ويستعيد المصرى البورسعيدى جهود هدافه الفلسطينى محمود وادى قبل تلك المواجهة المرتقبة بعد تأجيل لقاء الزمالك بالدورى لأجل غير مسمى.

كان محمود وادى قد استبعد من لقاء أسوان الأخير بالدورى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية، وفضل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إراحته بشكل كافٍ على أمل لحاقه بلقاء الزمالك فى ظل الاعتماد عليه بجانب النيجيرى أوستن أموتو فى الشق الهجومى للفريق، خاصة أن اللاعب يمر بمرحلة جيدة مع الفريق وأحرز آخر أهداف الفريق أمام الإنتاج الحربى بالدورى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.