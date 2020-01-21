شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. أخطبوط المقاولون يكشف دور صلاح وسبب تفضيل الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب فارس أشرف حارس مرمى فريق 2003 بالمقاولون العرب، والذى تألق مع ذئاب الجبل والمنتخبات بعد العروض القوية التى قدمها مع المقاولون ليكون سداً منيعاً للذئاب فى دورى الجمهورية، ومشروع حارس عملاق فى المستقبل.

تاريخ الميلاد: 30/12/2004

المركز: حارس مرمى

المثل الأعلى محلياً: أحمد الشناوى وإكرامى الشحات

المثل الأعلى عالمياً: مانويل نوير

حلم الاحتراف: ريال مدريد

عدد الكلين شيت فى الموسم الجارى: 3 مباريات من أصل 6 لقاءات شارك فيها بسبب الإصابة التى تعافى منها مؤخراً.

حصد فارس أشرف برونزية العالم لمنتخبات العواصم مع الفراعنة، والتى أقيمت فى اليابان العام الماضى.

فارس أشرف يحلم بالاحتراف الخارجى فى الدورى الإسبانى عبر نادى المقاولون العرب، وحال بقائه داخل مصر وتلقيه عروضاً من الأهلى والزمالك، أكد الحارس الصاعد أنه رغم انتمائه للقلعة البيضاء يفضل اللعب للأهلى بسبب الاستقرار الإدارى والفنى الذى يشهده الفريق الأحمر والذى يشكل حافزاً رئيسياً للتتويج بالبطولات.

كما كشف حارس المقاولون، عن ما يدور فى الجلسات المغلقة بين ناشئى ذئاب الجبل والنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، عندما يقوم بزيارته المعتادة فى كل عام، لنادى المقاولون الذى كان بوابة المجمد والاحتراف وصناعة التاريخ.

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وأكد فارس أن محمد صلاح يحرص على زيارة الناشئين فى نادى المقاولون بصورة مستمرة ويجلس مع اللاعبين ويحفزهم على التمسك بطموحاتهم فى الاحتراف وتحقيق الانجازات، مؤكداً أن الحظ يساند المجتهدين دائماً، وأن التوفيق سيكون حليفهم إذا اجتهدوا على أنفسهم وحددوا هدفهم من البداية وما يسعوا إليه فى المرحلة المقبلة.



تدريبات فارس



حارس مرمى المقاولون



فارس اشرف حارس ذئاب الجبل



فارس اشرف



فارس في التدريبات



فارس مع المنتخب



فارس مع فريق المقاولون