7 أرقام لـ أبناء السيد البدوى والجونة فى الدورى قبل مواجهة طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى طنطا والجونة، المحدد لها الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعب استاد طنطا الرياضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى العام.
ويدخل كلا الفريقين المواجهة بدافع الفوز لحصد الثلاث نقاط بعدما سقطا كلاهما فى الظهور الأخير، حيث خسر طنطا من الأهلى بخماسية، بينما خسر الجونة من الزمالك بهدفين دون رد.
وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الاهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الجونة مكون من: علي فرج، محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري، حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي ، أونش، وأحمد سالم صافى.
فيما يتمسك البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة بتحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ،ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام طنطا مكون من: محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " طنطا و الجونة " فى الدورى بالجدول التالى :
الجونة و طنطا
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