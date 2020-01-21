شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ أبناء السيد البدوى والجونة فى الدورى قبل مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى طنطا والجونة، المحدد لها الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعب استاد طنطا الرياضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

ويدخل كلا الفريقين المواجهة بدافع الفوز لحصد الثلاث نقاط بعدما سقطا كلاهما فى الظهور الأخير، حيث خسر طنطا من الأهلى بخماسية، بينما خسر الجونة من الزمالك بهدفين دون رد.

وطالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الاهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الجونة مكون من: علي فرج، محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري، حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي ، أونش، وأحمد سالم صافى.

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فيما يتمسك البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة بتحقيق نتيجة إيجايبة خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ،ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام طنطا مكون من: محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، محمد محسن "ليلة"، أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان.

وأعلن نادى الجونة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تجديد تعاقد ثنائى الفريق أحمد مجدى وإسلام رشدى بشكل رسمى أمس الاثنين، خلال فترة التعاقدات الشتوية الجارية مؤخرا ، لاسيما و أن الثنائى أحمد مجدى وإسلام رشدى لصفوف الجونة مطلع الموسم الماضي. وكان مسئولو الجونة قد خاطب نظراءهم فى مصر المقاصة لشراء أحمد عادل حارس مرمى الفريق الفيومى، لتدعيم حراسة مرمى الفريق فى الميركاتو الشتوى الجارى، حيث لا يشارك أحمد عادل عبد المنعم هذا الموسم بشكل منتظم مع مصر المقاصة على خلفية وجود خلاف بينه وبين الجهاز الفنى، الأمر الذى أجبر حارس الأهلى السابق على التفكير فى الرحيل عن الفريق الفيومى للحصول على فرصة اللعب، ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " طنطا و الجونة " فى الدورى بالجدول التالى :