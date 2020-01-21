استعدادًا لمازيمبي.. رفع المعدلات الذهنية للاعبي الزمالك.. والتدريب على خطة اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استأنف الفريق الأول بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استهل الفريق مرانه بجلسة مطولة بين الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين تحدث خلالها عن مباراة مازيمبي المقبلة، وشدد المدير الفني على ضرورة التركيز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبي المقبلة بتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين.

وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبين طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب، وحرص كارتيرون على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أول بأول للوصول للشكل المطلوب من كل لاعب.

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وخصص الفرنسي فقرة خاصة للاعبين لزيادة معدلات القوة الذهنية لهم، ومنح المدير الفني اللاعبين عدد من الأرقام ولكل رقم تدريب خاص وتنفيذ حركة جسدية معينة للاعبين.

وقام كارتيرون بالإشراف على التدريب بنطق الأرقام في كل مرة بترتيب مختلف ليرى رد فعل اللاعبين ومدى استجابتهم والتركيز في التدريبات وزيادة القوة الذهنية لهم وساعد المدير الفني كل من شيكابالا وحازم إمام كقادة الفريق.

وطلب المدرب الفرنسي من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات بتدوين مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.

كما قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ووضع مرمى أمام كل مجموعة للتسديد على الحراس الثلاثة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي، فيما أدى محمد ابو جبل تدريباته تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

وفي السياق ذاته، خضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات منفردة بالجري حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من مازيمبي، أول أغسطس وزيسكو، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الجدول برصيد 10 نقاط كاملة.