الصفاقسي لمصراوي: مفاوضات جيرالدو متوقفة..ومهلة أخيرة للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أكد معز المستيري، رئيس فرع الكرة بنادي الصفاقسي التونسي، أن المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن الأنجولي جيرالدو متوقفة في الوقت الحالي،مضيفًا أن اللاعب أمامه فرصة خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر.

وكان النادي التونسي، قد تقدم بعرض للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع جيرالدو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال المستيري من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء: "في البداية أحب أن أشكر النادي الأهلي والذي تعامل معنا باحترام في هذه المفاوضات، بالفعل تقدمنا بعرض من أجل ضم اللاعب الأنجولي جيرالدو، ومازلنا نريد اللاعب لكن الأمور متوقفة في الوقت الحالي، وليست من طرف النادي الأهلي."

وكانت أنباء قد كشفت أن جيرالدو يرفض الرحيل إلى الـCSS بسبب المقابل المادي.

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وقال المستيري: "المقابل المادي الذي من المفترض أن يتقاضاه جيرالدو معنا هو نفس المبلغ الذي يحصل عليه من النادي الأهلي."

واختتم: "أمامنا أيام قليلة في هذا الملف، وإذا لم يحسم اللاعب الأنجولي أمره، فإنه سيكون علينا الانصراف للتفاوض مع لاعب أخر خاصة وأنه لدينا خيارات أخرى."

ويأمل النادي الأهلي في خروج أحد لاعبيه الأجانب من القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المهاجم السنغالي الجديد أليو بادجي والذي تعاقد معه الأهلي خلال الأيام الماضية قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وتدور المفاضلة بين جيرالدو والذي يملك العرض التونسي، وبين المغربي وليد أزارو والذي يملك عرضًا من الاتفاق السعودي.