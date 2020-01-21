تأكد غياب رمضان صبحي عن مواجهة النجم.. وتجهيزه لمواجهات فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

يستأنف النادي الأهلي تدريباته يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بعد الحصول على راحة يومين.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة عقب الفوز أمام المقاولون بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ14 بمسابقة الدوري، وتحقيق الفوز الـ12 على التوالي بالعلامة الكاملة في صدارة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي للفريق صعوبة لحاق رمضان صبحي بمواجهة النجم، فيما يرغب في التمهل لضمان تعافيه بشكل كامل من أثار تمزق العضلة الخلفية، لتجهيزه لمباريات شهر فبراير، بداية من مواجهة الهلال السوداني في الأول من الشهر المقبل، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي المتصدر بـ10 نقاط، فيما يحل الهلال ثالثا بـ6 نقاط، وبلاتنيوم في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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ويلتقي الأهلي في شهر فبراير أمام الهلال السوداني وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، بدأ سعد سمير، مدافع الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا.

ويعود سعد إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع؛ للخضوع لفحوصات طبية جديدة؛ للاطمئنان على حالته.

كما أجرى خالد محمود، طبيب الفريق، اتصالا هاتفيًا بالثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود؛ للاطمئنان على حالتهما وسير البرنامج العلاجي لهما.

وأجرى محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي، فيما خضع حمدي فتحي لجراحة غضروف الركبة، ومن المتوقع عودتهما للمشاركة بشكل طبيعي مع انطلاق الموسم المقبل.