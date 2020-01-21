هل تتحقق أمنية البدري في قرعة تصفيات مونديال قطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تجرى اليوم، الثلاثاء، قرعة تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تستضيف القاهرة أحداث القرعة في السابعة مساءً.

وينتظر منتخب مصر الذي يتواجد في التصنيف الأول، تحديد مجموعته التي سيخوض تصفيات المونديال خلالها، من أجل تحقيق الحلم والتأهل لكأس العالم للمرة الثانية علي التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة.

وفي حديث تليفزيوني سابق لحسام البدري لبرنامج "مساء الأنوار" على برنامج القاهرة والناس، تمنى المدير الفني لمنتخب مصر أن يقع مع مجموعة سهلة، ضاحكا: " نفسي مجموعتنا تضم بنين وأفريقيا الوسطى ومالاوي".

ويقوم نظام المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم على دور المجموعات، حيث يتواجد 40 منتخبا سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويتوزع الـ40 منتخبا علي 4 مستويات وفقا لتصنيف المنتخبات الأفريقية الصادر عن شهر ديسمبر الماضي، وستضم المجموعة الواحدة منتخبا من كل مستوى.

ويضم التصنيف الأول منتخبات: مصر، والكاميرون، والسنغال، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

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فيما يضم التصنيف الثاني: بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وغينيا، وأوغندا، وكاب فيردي، والجابون، وبنين، وزامبيا، والكونغو.

أما التصنيف الثالث: مدغشقر، وموريتانيا، وليبيا، وموزمبيق، وكينيا، وأفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، والنيجر، وناميبيا، وغينيا بيساو.

والتصنيف الرابع: مالاوي، وأنجولا، وتوجو، والسودان، ورواندا، وتنزانيا، وأثيوبيا، وليبريا، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية.

وسيتأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الـ10، ليخوضوا مواجهات مباشرة بينهم بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 5 فرق في النهاية إلى مونديال قطر 2022.

ويتشابه نظام تصفيات كأس العالم 2022 مع تصفيات مونديال البرازيل 2014، والتي تصدر خلالها منتخب مصر مجموعته في دور المجموعات، ثم واجه منتخب غانا في المرحلة الأخيرة، ليودع حينها التصفيات بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها بنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب بكوماسي، ثم تفوق الفراعنة في العودة بنتيجة 2-1.

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تُنقل عبر قناة مجانية.. موعد قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022