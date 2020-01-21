كارتيرون يشرح خطة مازيمبي للاعبي الزمالك

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبي المقبلة بتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين. والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين. وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبين طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب. وحرص كارتيرون على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أول بأول للوصول للشكل المطلوب من كل لاعب. كل لاعب. وحرص كارتيرون على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أول بأول للوصول للشكل المطلوب من كل لاعب. ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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